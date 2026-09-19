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Manchester United'da Michael Carrick ile "Şimdilik" devam!

Manchester United, alınan sonuçlara rağmen teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Michael Carrick ile 'Şimdilik' devam!
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Manchester United, bu sezon Premier Lig'de istediği başlangıcı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı Şeytanlar, ligde oynadığı 4 maçta sahadan yalnızca bir kez galibiyetle ayrıldı ve 4 puan toplayabildi.

Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick'in de geleceği tartışılmaya başlandı.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, şu anda Michael Carrick ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Carrick'in geleceğinin alınacak sonuçlara bağlı olduğu ancak şu anda kulüpte ayrılık düşüncesinin olmadığı belirtildi.

Premier Lig'de 4 maçta 4 puan toplayan Manchester United, milli ara öncesi pazar günü Fulham'ın konuğu olacak.

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