CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol

EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol, üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geliyor.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
TSİ 17.00'de başlayan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI TAKİP 2.SET
FENERBAHÇE TARFİN: 42
DUBAI: 33
TSİ 17.00'de başlayan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI TAKİP 2.SET
FENERBAHÇE TARFİN: 42
DUBAI: 33