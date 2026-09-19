Beşiktaş maçı sonrası Bruno Genesio için ayrılık iddiası!

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da teknik direktör Bruno Genesio'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sport'un haberine göre Fransız teknik adamın kulüpteki görevi, Beşiktaş karşılaşmasının ardından hiç olmadığı kadar tehlikeye girdi.
Marsilya yönetiminin alınan sonuçtan ve takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığı, Genesio üzerindeki baskının giderek arttığı belirtildi.
Fransız ekibinde yönetimin kısa süre içerisinde durum değerlendirmesi yapabileceği ve Bruno Genesio'nun geleceğiyle ilgili kritik bir karar alabileceği kaydedildi.
Marsilya yönetiminin alınan sonuçtan ve takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığı, Genesio üzerindeki baskının giderek arttığı belirtildi.
Fransız ekibinde yönetimin kısa süre içerisinde durum değerlendirmesi yapabileceği ve Bruno Genesio'nun geleceğiyle ilgili kritik bir karar alabileceği kaydedildi.