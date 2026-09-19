Bugün
20:00
Trabzonspor
Galatasaray
Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
1
Alanyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
20:00
Başakşehir
Gençlerbirliği
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Sarıyer
2
Boluspor
1
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Karagümrük
Bugün
20:00
Batman Petrolspor
Bursaspor
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
3
Mainz 05
4
Bugün
BİTTİ
E. Frankfurt
2
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Hamburger SV
2
FC Köln
1
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
3
Augsburg
2
Bugün
19:30
VfB Stuttgart
B. Dortmund
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
Aston Villa
3
Bugün
BİTTİ
Brighton
3
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Everton
1
Ipswich Town
0
Bugün
BİTTİ
Newcastle
2
Hull City
1
Bugün
19:30
N. Forest
Coventry City
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Rayo Vallecano
1
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
0
Alaves
0
Bugün
19:30
Celta Vigo
Racing Santander
Bugün
22:00
Sevilla
Barcelona
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Bologna
1
Torino
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Cagliari
1
CANLI
22'
Roma
1
Inter
0
Bugün
21:45
Venezia
Lazio
CANLI
49'
Paris FC
1
Strasbourg
0
Bugün
21:45
Angers
Troyes
Bugün
21:45
Le Mans
Lorient
Bugün
21:45
Lyon
Rennes
Bugün
21:45
Toulouse
Le Havre

Alanyaspor, Çorum'da iki golle kazandı!

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Çorum FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 19:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, Çorum'da iki golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alanyaspor, 67. dakikada Gaius Makouta ile 1-0 öne geçti. Arca Çorum FK, bu gole 76. dakikada Jesus Ramirez ile cevap verdi. Konuk ekip Alanyaspor, 78. dakikada Arda Usluoğlu ile yeniden öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, milli araya 11 puanla gitti. Ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 7 puanda kaldı.

Alanyaspor, milli aranın ardından sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Kyziridis'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ramirez, plase ile topu ağlara göndermek istedi ancak Alanyaspor kalecisi Victor, yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

25. dakikada Makouta'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Ui-Jo'nun şutunda, top yandan auta gitti.

31. dakikada Çorum FK cezaalanındaki karambolde topla buluşan Ivan Cedric'in şutunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.

İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2

Corendon Alanyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Smolcic, Borza (Dk. 89 Emircan Gürlük), Ramadani, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Diomande (Dk. 46 Ahmet Ildız), Kyziridis, Ramirez

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Duarte, Baran Ali Gezek (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Ianis Hagi), Ivan Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)

Goller: Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Cengiz Ünder, Dk. 40 Sardar Saatçı, Dk. 56 Borza, Dk. 58 Ahmet Ildız, Dk. 90+5 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.