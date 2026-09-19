Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanyaspor, 67. dakikada Gaius Makouta ile 1-0 öne geçti. Arca Çorum FK, bu gole 76. dakikada Jesus Ramirez ile cevap verdi. Konuk ekip Alanyaspor, 78. dakikada Arda Usluoğlu ile yeniden öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, milli araya 11 puanla gitti. Ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 7 puanda kaldı.
Alanyaspor, milli aranın ardından sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Kyziridis'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ramirez, plase ile topu ağlara göndermek istedi ancak Alanyaspor kalecisi Victor, yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
25. dakikada Makouta'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Ui-Jo'nun şutunda, top yandan auta gitti.
31. dakikada Çorum FK cezaalanındaki karambolde topla buluşan Ivan Cedric'in şutunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.
İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2
Corendon Alanyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Smolcic, Borza (Dk. 89 Emircan Gürlük), Ramadani, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Diomande (Dk. 46 Ahmet Ildız), Kyziridis, Ramirez
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Duarte, Baran Ali Gezek (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Ianis Hagi), Ivan Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Cengiz Ünder, Dk. 40 Sardar Saatçı, Dk. 56 Borza, Dk. 58 Ahmet Ildız, Dk. 90+5 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)
Bu sonucun ardından Alanyaspor, milli araya 11 puanla gitti. Ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 7 puanda kaldı.
Alanyaspor, milli aranın ardından sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Kyziridis'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ramirez, plase ile topu ağlara göndermek istedi ancak Alanyaspor kalecisi Victor, yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
25. dakikada Makouta'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Ui-Jo'nun şutunda, top yandan auta gitti.
31. dakikada Çorum FK cezaalanındaki karambolde topla buluşan Ivan Cedric'in şutunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.
İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2
Corendon Alanyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Smolcic, Borza (Dk. 89 Emircan Gürlük), Ramadani, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Diomande (Dk. 46 Ahmet Ildız), Kyziridis, Ramirez
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Duarte, Baran Ali Gezek (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Ianis Hagi), Ivan Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Cengiz Ünder, Dk. 40 Sardar Saatçı, Dk. 56 Borza, Dk. 58 Ahmet Ildız, Dk. 90+5 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)