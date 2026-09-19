Bugün
20:00
Trabzonspor
Galatasaray
Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
1
Alanyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
20:00
Başakşehir
Gençlerbirliği
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Sarıyer
2
Boluspor
1
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Karagümrük
Bugün
20:00
Batman Petrolspor
Bursaspor
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
3
Mainz 05
4
Bugün
BİTTİ
E. Frankfurt
2
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Hamburger SV
2
FC Köln
1
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
3
Augsburg
2
Bugün
19:30
VfB Stuttgart
B. Dortmund
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
Aston Villa
3
Bugün
BİTTİ
Brighton
3
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Everton
1
Ipswich Town
0
Bugün
BİTTİ
Newcastle
2
Hull City
1
Bugün
19:30
N. Forest
Coventry City
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Rayo Vallecano
1
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
0
Alaves
0
Bugün
19:30
Celta Vigo
Racing Santander
Bugün
22:00
Sevilla
Barcelona
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Bologna
1
Torino
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Cagliari
1
CANLI
25'
Roma
1
Inter
0
Bugün
21:45
Venezia
Lazio
CANLI
52'
Paris FC
1
Strasbourg
0
Bugün
21:45
Angers
Troyes
Bugün
21:45
Le Mans
Lorient
Bugün
21:45
Lyon
Rennes
Bugün
21:45
Toulouse
Le Havre

Keçiörengücü'nün serisi Sivasspor karşısında da devam etti!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü'nün Sivasspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Keçiörengücü'nün serisi Sivasspor karşısında da devam etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Keçiörengücü'nün golünü 48. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh kaydetti. Sivasspor'un golü ise 73. dakikada Emre Gökay'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte sadece ligin ilk haftasında yenilgi alan Keçiörengücü, yenilmezlik serisini sürdürerek 13 puana ulaştı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin 9. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.