Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Keçiörengücü'nün golünü 48. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh kaydetti. Sivasspor'un golü ise 73. dakikada Emre Gökay'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte sadece ligin ilk haftasında yenilgi alan Keçiörengücü, yenilmezlik serisini sürdürerek 13 puana ulaştı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Keçiörengücü'nün golünü 48. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh kaydetti. Sivasspor'un golü ise 73. dakikada Emre Gökay'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte sadece ligin ilk haftasında yenilgi alan Keçiörengücü, yenilmezlik serisini sürdürerek 13 puana ulaştı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.