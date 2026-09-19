Trabzonspor Galatasaray maçı HD izle canlı, Trabzonspor Galatasaray Canlı bein sports

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...%%CANIANLATIMIFRAME_4539%%Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina'nın tedavileri devam ederken, iki futbolcu da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da kamp kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmedi.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI GOLLERİ İZLE









SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ



Galatasaray, ligde geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti. Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi. Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yiyenler sıralamasında 8 takımın gerisinde kaldı.



OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA TRABZONSPOR'A 1 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.







REKABETTE 144. RANDEVU



Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında saat 20.00'de Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.



LİGDEKİ 107. MAÇ



Trabzonspor ile Galatasaray, ligde 107. kez karşılaşacak. Ligde daha önce oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 33 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.



GALATASARAY, REKABETTEKİ SON 10 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ



Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.



TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 53 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 10'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne, Galatasaray 69 golle karşılık verdi.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi. Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino







Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz







