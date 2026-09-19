Trabzon'da Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçında Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili tribünler, maç öncesi sahaya çıktığı andan itibaren eski oyuncuları Uğurcan Çakır'ı ıslıkladı.
Trabzonsporlu taraftarların deneyimli file bekçisine tepkileri maç başlayınca da devam etti. Bordo-mavili tribünler, top Uğurcan'a geldiği anda ıslıklarla tepki gösterdi.
Trabzonsporlu taraftarların deneyimli file bekçisine tepkileri maç başlayınca da devam etti. Bordo-mavili tribünler, top Uğurcan'a geldiği anda ıslıklarla tepki gösterdi.