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Trabzon'da Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçında eski oyuncuları Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzon'da Uğurcan Çakır'a büyük tepki!
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Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçında Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili tribünler, maç öncesi sahaya çıktığı andan itibaren eski oyuncuları Uğurcan Çakır'ı ıslıkladı.

Trabzonsporlu taraftarların deneyimli file bekçisine tepkileri maç başlayınca da devam etti. Bordo-mavili tribünler, top Uğurcan'a geldiği anda ıslıklarla tepki gösterdi.

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