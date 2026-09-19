Galatasaray, Trabzon'da deja vu yaşadı!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ilk yarıda büyük bir şok yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattı.
Galatasaray, bu maçtan önce Süper Lig'de son olarak 1 Eylül 2018'de Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti. Trabzonspor, o maçı 4-0'lık skorla kazanmıştı.
2018'DEKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER
Onazi (3), Nwakaeme (25, 45+2')
2026'DAKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER
Salah, (4, 44) Saviolo (39)
Galatasaray, bu maçtan önce Süper Lig'de son olarak 1 Eylül 2018'de Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti. Trabzonspor, o maçı 4-0'lık skorla kazanmıştı.
2018'DEKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER
Onazi (3), Nwakaeme (25, 45+2')
2026'DAKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER
Salah, (4, 44) Saviolo (39)