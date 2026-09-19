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Galatasaray, Trabzon'da deja vu yaşadı!

Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Galatasaray, bu maçtan önce son olarak 1 Eylül 2018'de Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 20:53
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Trabzon'da deja vu yaşadı!
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ilk yarıda büyük bir şok yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattı.

Galatasaray, bu maçtan önce Süper Lig'de son olarak 1 Eylül 2018'de Trabzonspor deplasmanında bir maçın ilk yarısında 3 gol yemişti. Trabzonspor, o maçı 4-0'lık skorla kazanmıştı.

2018'DEKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER

Onazi (3), Nwakaeme (25, 45+2')

2026'DAKİ MAÇIN İLK YARISINDAKİ GOLLER

Salah, (4, 44) Saviolo (39)

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