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Joao Pereira: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, ligdeki Arca Çorum FK maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pereira, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, milli ara öncesi önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çorum FK'nin son 2 maçta 8 gol atan formda bir takım olduğunu belirten Pereira, "Bugün de iyi futbol oynamaya devam ettiler. Zaten hocalarını da tebrik ettim. İzlemesi gerçekten keyifli bir takım ama biz bu takıma karşı hazırdık ve bazı anlarda onları durdurabildik. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Pereira, "İyi oynadığımız bir maçtı. Çorum'un önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var. Onu da biliyorduk. Sol stoperleri Smolcic hatlar arasında çok iyi paslar atabiliyor. İyi topla oynuyor diye biliyorduk. Bu yüzden oyunculardan bazı isteklerim oldu ve beni çok iyi anladılar ve sahada da uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu mu, evet oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan bir takım ama genel olarak baktığımızda bence bizim daha fazla pozisyonumuz var. Daha fazla gol beklentimiz var ve önemli bir üç puan aldık diyebilirim." şeklinde konuştu.

Ligin başında olduklarına dikkati çeken Pereira, "Tabii ki daha yolun başındayız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Odağımızı yukarıda tutmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Maçta gol pozisyonundaki korner atışından önce oyuncu değişikliğiyle hata yaptığını anlatan Pereira, oyuna giren oyuncuların iyi katkı vermesinden dolayı da "şanslı" olduğunu dile getirdi.

Pereira, hakem kararlarının maça etkisinin olup olmadığı yönündeki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Bunun galibiyetimizle ilgili bir bahane olmayacağını düşünüyorum. Zaten ben hakemlerle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Hatalar oluyor. Çok fazla hata oluyor. Geçen maçta benim söylediğim bir şey vardı. Sahadaki hakemin işi gerçekten çok zor. Çünkü zamanı yok. O an karar vermesi gerekiyor. Siz bu soruyu sorarken düşünüyorsunuz, soruyu planlıyorsunuz. Zamanınız var ama hakemin sahada gerçekten zamanı yok. Bu konuda VAR ile ilgili bir şey söyleyebiliriz. Çünkü VAR'ın önünde ekranlar var, görüntüler var, zamanları var. Ama ben asla bahanelere sığınmıyorum. Kazandığımda da kaybettiğimde de bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum. Bence biz daha iyi olan taraftık ve galibiyeti hak ettik."

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