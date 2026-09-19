Trabzonspor'da Salah fırtınası

Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan dev maça damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.
Salah, iki golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
-Başakşehir (2 gol)
-Gençlerbirliği
-Galatasaray (2 gol)
İKİ FARKLI TAKIMLA GOL
Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.
-19.09.2026 Trabzonspor
-18.03.2026 Liverpool
Salah, iki golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
-Başakşehir (2 gol)
-Gençlerbirliği
-Galatasaray (2 gol)
İKİ FARKLI TAKIMLA GOL
Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.
-19.09.2026 Trabzonspor
-18.03.2026 Liverpool