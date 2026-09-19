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Trabzonspor'da Salah fırtınası

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçında ilk yarıda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 20:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Salah fırtınası
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Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan dev maça damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.

Salah, iki golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

-Başakşehir (2 gol)
-Gençlerbirliği
-Galatasaray (2 gol)

İKİ FARKLI TAKIMLA GOL

Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.

-19.09.2026 Trabzonspor
-18.03.2026 Liverpool

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