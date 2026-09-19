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Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine kayıp!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 4. haftasında konuk ettiği Dortmund'a 1-0 mağlup oldu. Stuttgart, ligde 4 maçın 3'ünü kaybederken Dortmund 4'te 4 yaptı.

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calendar 19 Eylül 2026 22:21
Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine kayıp!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 4 maçın 3'ünü kaybeden Stuttgart ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart, Paderborn'a konuk olacak. Dortmund ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

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