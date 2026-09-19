Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine kayıp!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde 4 maçın 3'ünü kaybeden Stuttgart ise 3 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart, Paderborn'a konuk olacak. Dortmund ise Werder Bremen'i ağırlayacak.
GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde 4 maçın 3'ünü kaybeden Stuttgart ise 3 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart, Paderborn'a konuk olacak. Dortmund ise Werder Bremen'i ağırlayacak.
GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.