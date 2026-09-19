Noah Saviolo: 'Trabzonspor için daha fazla gol atacağım'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bordo-mavililerin ikinci golünü kaydeden Noah Saviolo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





İlk golünü Papara Park'ta attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, "Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz." dedi.





Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, "İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.



Saviolo, takımın sahadaki dizilişiyle ilgili ise "Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Saha içinde çok rahat hissettim kendimi." şeklinde konuştu.



