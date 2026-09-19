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Noah Saviolo: "Trabzonspor için daha fazla gol atacağım"

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Noah Saviolo, galibiyetin ardından taraftara teşekkür ederek daha fazla gol atma sözü verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 22:32
Haber: Sporx.com
Noah Saviolo: 'Trabzonspor için daha fazla gol atacağım'
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Bordo-mavililerin ikinci golünü kaydeden Noah Saviolo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golünü Papara Park'ta attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, "Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, "İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Saviolo, takımın sahadaki dizilişiyle ilgili ise "Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Saha içinde çok rahat hissettim kendimi." şeklinde konuştu.

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