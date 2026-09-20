Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, ligde Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saraloğlu, teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
İrfan Saraloğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Maça çok iyi başladık diyemeyiz, erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hatadan 2. golü yedik. 3. golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arasında yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirmeyi düşündük, istedik, çalıştık. İstediğimiz gol gelmedi. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı.
Bizi üzen ikinci konu hocamızın oyundan atılışı. Neden atıldı, anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Gereksiz bir yere kart verildi. Hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hakemle ilgili sorunu olmadı, kimsenin olmaz. 4. hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz mı! Bizim Türk futbolu için uğraşlarımız var, herkesin var. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum, hak ettiler kazandılar.
Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. 'Görmüyor musun, çizgiyi geçmedim' dedi. 'Kör müsün' diye çeviri yapıyor. Birisi mi kulağına üflüyor, nereden duyuyor 'kör müsün' lafı. 'Görmüyor musun' dedi, 'Kör müsün' anladı. Gereksiz bir davranış ve uyarı. Tecrübelendiği zaman, bizim gibi düşünecek. Ben yanlış karar verdim diyecek. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör, nasıl duracak kenarda. Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin. 1-0 gerideyiz, oturacak mı, 2-0 gerideyiz, oturacak mı, 3-0'da 4-0'da da oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Sakat oyuncularımız var, toparlanacağız. Gücümüzden bir şey kaybetmedik, bir maçı kaybettik. Şampiyonluğun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız, kimsenin şüphesi olmasın, şimdiden söyleyebilirim bunu."
BASIN TOPLANTISI
Kırmızı kart görmesi nedeniyle Okan Buruk'un yer almadığı basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.
Saraloğlu, basın toplantısına kendisinin katılmasına ilişkin olarak, "Burada olmayı hiç istemezdim, öyle bir planım da yoktu. Maalesef 4. hakemimiz sizinle birlikte olma şerefini takdir ettiler." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'u tebrik eden Saraloğlu, şöyle devam etti:
"Güzel oyun oynadılar, güçlü kadroları var. Sözlerimin hiçbiri Trabzonspor'u hedef almıyor, başarılarına gölge düşürücü değil. İyi oynadılar, kazandılar. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. 4. dakikada erken gol yedik, sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda birkaç pozisyon bulduk, net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Sonra bireysel hatadan 2. golü yedik. Devreyi 3-0 bitirdik, ikinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik, pozisyonlara girdik ama net karşı karşıya fazla pozisyona giremedik. Gol öncesi pozisyonlar hazırladık. 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü, hedefimizi etkileyen sonuç değil."
"Bunun üstesinden geleceğimize söz verebilirim." diyen Saraloğlu, "Beni heyecanlandıran, hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan davranış 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemi ile ilgili hiçbir sorunumuz, hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir negatif iletişimimiz olmadı oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey en yakınında duran bir adam olarak oyunu sadece hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. 4. hakemlerin tecrübeli olması gerekirken biz de acemileri yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler, kesinlikle ağzından saygısızlık içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sarı karta sadece itirazı oldu, 4. hakem orta hakeme Okan hocayı atması konusunda direktif verdi. 'Ben çizgilerin içindeyim, bir şey yok, görmüyormusun.' dedi. Hakem bunu 'kör müsün' diye algılamış. Bunda 'art niyet' var demek istemiyorum ama durumun da bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım." ifadesini kullandı.
Osimhen'in yokluğuna ilişkin bir soru üzerine de Saraloğlu, şunları söyledi:
"Osimhen'in yokluğu her zaman hissedilir. Oynayan oyuncu da Osimhen kadar değerli ama Osimhen farklı oyuncu, farklı karakteri var. Yokluğunu her zaman hissettik. Deniz, gelecekte çok başarılı, önemli oyuncu olacak, ondan da umutluyuz. Bu yenilgiden gerekli dersi çıkaracağız. Yarın itibarıyla milli takım arası geliyor, sakatlarımız iyileşiyor. Takım bütünlüğünü sağlayacağız. Eski gücümüzden bir şey kaybetmedik. Hiçbir çekincemiz, soru işaretimiz yok. Oyuncularımız çok karakterli, yetenekli. Takım bütünlüğünü sağlayıp sıradaki maçlarımızın tamamını kazanmaya aday bir takımız. İnşallah ligin sonunda yine şampiyon olacağız, hiçbir şüphemiz kuşkumuz yok."
İrfan Saraloğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Maça çok iyi başladık diyemeyiz, erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hatadan 2. golü yedik. 3. golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arasında yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirmeyi düşündük, istedik, çalıştık. İstediğimiz gol gelmedi. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı.
Bizi üzen ikinci konu hocamızın oyundan atılışı. Neden atıldı, anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Gereksiz bir yere kart verildi. Hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hakemle ilgili sorunu olmadı, kimsenin olmaz. 4. hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz mı! Bizim Türk futbolu için uğraşlarımız var, herkesin var. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum, hak ettiler kazandılar.
Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. 'Görmüyor musun, çizgiyi geçmedim' dedi. 'Kör müsün' diye çeviri yapıyor. Birisi mi kulağına üflüyor, nereden duyuyor 'kör müsün' lafı. 'Görmüyor musun' dedi, 'Kör müsün' anladı. Gereksiz bir davranış ve uyarı. Tecrübelendiği zaman, bizim gibi düşünecek. Ben yanlış karar verdim diyecek. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör, nasıl duracak kenarda. Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin. 1-0 gerideyiz, oturacak mı, 2-0 gerideyiz, oturacak mı, 3-0'da 4-0'da da oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Sakat oyuncularımız var, toparlanacağız. Gücümüzden bir şey kaybetmedik, bir maçı kaybettik. Şampiyonluğun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız, kimsenin şüphesi olmasın, şimdiden söyleyebilirim bunu."
BASIN TOPLANTISI
Kırmızı kart görmesi nedeniyle Okan Buruk'un yer almadığı basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.
Saraloğlu, basın toplantısına kendisinin katılmasına ilişkin olarak, "Burada olmayı hiç istemezdim, öyle bir planım da yoktu. Maalesef 4. hakemimiz sizinle birlikte olma şerefini takdir ettiler." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'u tebrik eden Saraloğlu, şöyle devam etti:
"Güzel oyun oynadılar, güçlü kadroları var. Sözlerimin hiçbiri Trabzonspor'u hedef almıyor, başarılarına gölge düşürücü değil. İyi oynadılar, kazandılar. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. 4. dakikada erken gol yedik, sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda birkaç pozisyon bulduk, net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Sonra bireysel hatadan 2. golü yedik. Devreyi 3-0 bitirdik, ikinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik, pozisyonlara girdik ama net karşı karşıya fazla pozisyona giremedik. Gol öncesi pozisyonlar hazırladık. 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü, hedefimizi etkileyen sonuç değil."
"Bunun üstesinden geleceğimize söz verebilirim." diyen Saraloğlu, "Beni heyecanlandıran, hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan davranış 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemi ile ilgili hiçbir sorunumuz, hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir negatif iletişimimiz olmadı oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey en yakınında duran bir adam olarak oyunu sadece hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. 4. hakemlerin tecrübeli olması gerekirken biz de acemileri yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler, kesinlikle ağzından saygısızlık içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sarı karta sadece itirazı oldu, 4. hakem orta hakeme Okan hocayı atması konusunda direktif verdi. 'Ben çizgilerin içindeyim, bir şey yok, görmüyormusun.' dedi. Hakem bunu 'kör müsün' diye algılamış. Bunda 'art niyet' var demek istemiyorum ama durumun da bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım." ifadesini kullandı.
Osimhen'in yokluğuna ilişkin bir soru üzerine de Saraloğlu, şunları söyledi:
"Osimhen'in yokluğu her zaman hissedilir. Oynayan oyuncu da Osimhen kadar değerli ama Osimhen farklı oyuncu, farklı karakteri var. Yokluğunu her zaman hissettik. Deniz, gelecekte çok başarılı, önemli oyuncu olacak, ondan da umutluyuz. Bu yenilgiden gerekli dersi çıkaracağız. Yarın itibarıyla milli takım arası geliyor, sakatlarımız iyileşiyor. Takım bütünlüğünü sağlayacağız. Eski gücümüzden bir şey kaybetmedik. Hiçbir çekincemiz, soru işaretimiz yok. Oyuncularımız çok karakterli, yetenekli. Takım bütünlüğünü sağlayıp sıradaki maçlarımızın tamamını kazanmaya aday bir takımız. İnşallah ligin sonunda yine şampiyon olacağız, hiçbir şüphemiz kuşkumuz yok."