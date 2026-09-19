Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
4
Galatasaray
0
Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
1
Alanyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
BİTTİ
Başakşehir
4
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Sarıyer
2
Boluspor
1
Bugün
BİTTİ
Esenler Erokspor
0
Karagümrük
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
1
Bursaspor
2
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
3
Mainz 05
4
Bugün
BİTTİ
E. Frankfurt
2
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Hamburger SV
2
FC Köln
1
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
3
Augsburg
2
Bugün
BİTTİ
VfB Stuttgart
0
B. Dortmund
1
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
Aston Villa
3
Bugün
BİTTİ
Brighton
3
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Everton
1
Ipswich Town
0
Bugün
BİTTİ
Newcastle
2
Hull City
1
Bugün
BİTTİ
N. Forest
0
Coventry City
1
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Rayo Vallecano
1
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
0
Alaves
0
Bugün
BİTTİ
Celta Vigo
5
Racing Santander
0
CANLI
37'
Sevilla
1
Barcelona
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Bologna
1
Torino
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Cagliari
1
Bugün
BİTTİ
Roma
2
Inter
2
CANLI
Venezia
0
Lazio
0
Bugün
BİTTİ
Paris FC
2
Strasbourg
1
CANLI
Angers
1
Troyes
0
CANLI
Le Mans
1
Lorient
0
CANLI
40'
Lyon
2
Rennes
0
CANLI
Toulouse
0
Le Havre
0

Başakşehir uyandı, 4 golle döndü!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi ve 4 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir uyandı, 4 golle döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.
 
4 maç sonra üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 7 puana yükselirken, üst üste 3. maçını kaybeden Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.
 
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Amedspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Brnic'in soldan ortasında Thalisson'un kafayla uzaklaştırmak istediği top, Skov Olsen'in önünde kaldı. Danimarkalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü.

9. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Kemen'in pasıyla ceza sahası içinin solunda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Skov Olsen'in arka direkte yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde Abdurrahim Dursun'a çarpan top, filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada Abdurrahim Dursun'un soldan ortasında kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı içinde Diabate'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Brnic'in ara pasında ceza sahası içine hareketlenen ve topu şık bir şekilde önüne alan Shomurodov, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Özbek oyuncunun penaltı noktası yakınında yaptığı vuruşta, İrfan Can'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

İstanbul Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada İstanbul Başakşehir, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Goutas ile girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltı atışını kullanan Selke, topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

65. dakikada ev sahibi takım 4 farklı üstünlük yakaladı. Sağ çaprazda Skov Olsen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelerle buluşturdu: 4-0

İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 62 Onur Ergün), Umut Güneş (Dk. 62 Kaluzinski), Skov Olsen, Shomurodov (Dk. 77 Berkay Özcan), Brnic (Dk. 77 Fayzullayev), Selke (Dk. 69 Bertuğ Yıldırım)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 83 Metehan Baltacı), Diabate (Dk. 62 Salih Uçan), Traore (Dk. 24 Rafael Luis), Oğulcan Ülgün, Tongya, Gouveia (Dk. 83 Martor), Mendes (Dk. 46 Koita)

Goller: Dk. 9 Skov Olsen, Dk. 33 ve 65 Shomurodov, Dk. 53 Selke (Penaltıdan) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 27 Umut Güneş, Dk. 57 Kemen (Başakşehir)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.