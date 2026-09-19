Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

4 maç sonra üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 7 puana yükselirken, üst üste 3. maçını kaybeden Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Amedspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Brnic'in soldan ortasında Thalisson'un kafayla uzaklaştırmak istediği top, Skov Olsen'in önünde kaldı. Danimarkalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü.



9. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Kemen'in pasıyla ceza sahası içinin solunda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Skov Olsen'in arka direkte yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde Abdurrahim Dursun'a çarpan top, filelerle buluştu: 1-0



18. dakikada Abdurrahim Dursun'un soldan ortasında kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı içinde Diabate'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



33. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Brnic'in ara pasında ceza sahası içine hareketlenen ve topu şık bir şekilde önüne alan Shomurodov, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Özbek oyuncunun penaltı noktası yakınında yaptığı vuruşta, İrfan Can'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0



İstanbul Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada İstanbul Başakşehir, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Goutas ile girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.



53. dakikada penaltı atışını kullanan Selke, topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0



65. dakikada ev sahibi takım 4 farklı üstünlük yakaladı. Sağ çaprazda Skov Olsen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelerle buluşturdu: 4-0



İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı



İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 62 Onur Ergün), Umut Güneş (Dk. 62 Kaluzinski), Skov Olsen, Shomurodov (Dk. 77 Berkay Özcan), Brnic (Dk. 77 Fayzullayev), Selke (Dk. 69 Bertuğ Yıldırım)



Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 83 Metehan Baltacı), Diabate (Dk. 62 Salih Uçan), Traore (Dk. 24 Rafael Luis), Oğulcan Ülgün, Tongya, Gouveia (Dk. 83 Martor), Mendes (Dk. 46 Koita)



Goller: Dk. 9 Skov Olsen, Dk. 33 ve 65 Shomurodov, Dk. 53 Selke (Penaltıdan) (Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 26 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 27 Umut Güneş, Dk. 57 Kemen (Başakşehir)







