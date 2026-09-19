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Fabinho: "Daha fazla gol bulabilirdik"

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Fabinho, takımın performansından ve Muhammed Salah'ın ilk hat-trick'inden övgüyle bahsetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 22:56
Fotoğraf: AA
Fabinho: 'Daha fazla gol bulabilirdik'
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Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA GOL BULABİLİRDİK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Her zaman önemlidir galip gelmek. Böyle bir performansla kazanabilmek çok daha özel. Tüm takım arkadaşlarım mücadele etti. 4 gol attık. Gol yemedik. Çok daha fazla gol bulabilirdik aslında. Taraftarlarımız inanılmaz destek verdi, onlara da güzel bir hediye verdik."

"HOCAYI DAHA İYİ TANIYACAĞIZ!"

"Hocamız çok çalışmamız gerektiğini söyledi. Bizden yoğunluk istedi. Çok kısa süredir hocayla beraberiz, bazı noktalara dokunuş yaptı. İyi savunma, direkt oyun istedi. Hücumda başarılı olduk. Önümüzde milli ara var, bu arayla birlikte hocayı daha iyi tanıyacağız, fikirlerini anlayacağız. İyi bir süreç olacak."

"SALAH'A ALIŞKINIM"

"Salah'ın böyle performanslarına alışkınım. Onunla beraber sahada olmaya alışkınım. Bize sahada güven veriyor. Büyük maçlarda büyük oyuncular gerekir. Böyle oyuncuların bir şey yapmasını beklersiniz, Salah her zaman oradadır. Çok çalışkan biridir. Onunla beraber olduğumuzda daha tehlikeliyiz. Takım gücünü gösteriyor. Çok mutluyum. İlk hat-trick'i, inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum."

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