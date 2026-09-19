Muhammed Salah durmuyor! 7 gole ulaştı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, Süper Lig'de gol krallığı yarışında iddiasını güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin ilk 5 haftasında 4 gol kaydeden Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında fileleri 3 kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Salah, Süper Lig'deki ilk maçına ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında çıktı. 58. dakikada oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında ilk 11'de başladı ve takımının 2-1 kazandığı mücadelede 2 gol attı.
Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 1 kez fileleri havalandıran Salah, Gençlerbirliği'nin 5-0 mağlup edildiği karşılaşmada penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltmişti.
Galatasaray karşısında hat-trick yapan Salah, 5 maçta 7 gole ulaşarak Trabzonspor'un hücumdaki en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.
Salah, Süper Lig'deki ilk maçına ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında çıktı. 58. dakikada oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında ilk 11'de başladı ve takımının 2-1 kazandığı mücadelede 2 gol attı.
Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 1 kez fileleri havalandıran Salah, Gençlerbirliği'nin 5-0 mağlup edildiği karşılaşmada penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltmişti.
Galatasaray karşısında hat-trick yapan Salah, 5 maçta 7 gole ulaşarak Trabzonspor'un hücumdaki en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.