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Lyon, Rennes'in serisine son verdi

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, konuk ettiği Rennes'i 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon, Rennes'in serisine son verdi
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Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, Rennes'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Groupama Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 7 ile 30. dakikalarda Ernest Nuamah, 48. dakikada Zachary Athekame ve 76. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren Lyon, 11 puana ulaştı ve 2. sıraya yerleşti.

İlk haftada berabere kalan ve ardından oynadığı 3 maçı da kazanan Rennes, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 10 puanda kalan Rennes, 5. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Lyon, deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Rennes ise AJ Auxerre'i ağırlayacak.

 

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