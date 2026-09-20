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Osimhen yoksa Galatasaray kazanamıyor!

Galatasaray, Victor Osimhen'in forma giymediği 12 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 00:49
Fotoğraf: X.com
Osimhen yoksa Galatasaray kazanamıyor!
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken, Victor Osimhen'in yokluğundaki dikkat çeken istatistik bir kez daha gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Osimhen, karşılaşma öncesinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almamıştı.

OSIMHEN'İN OLMADIĞI 12 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Osimhen'in sakatlık veya ceza nedeniyle forma giymediği 12 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Söz konusu maçlar şöyle:

  • RFS 2-2 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
  • Malmö 2-2 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
  • AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
  • Başakşehir 2-2 Galatasaray — Türkiye Kupası, 2024-25
  • Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray — Şampiyonlar Ligi, 2025-26
  • Galatasaray 0-1 Union SG — Şampiyonlar Ligi, 2025-26
  • Konyaspor 2-0 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
  • Trabzonspor 2-1 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
  • Galatasaray 1-1 Kocaelispor — Süper Lig, 2025-26
  • Kasımpaşa 1-0 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
  • Sporting-Galatasaray — Şampiyonlar Ligi, 2026-27
  • Trabzonspor 4-0 Galatasaray — Süper Lig, 2026-27
Osimhen'in olmadığı son Trabzonspor maçında da galibiyet elde edemeyen Galatasaray, bu istatistikteki seriyi sürdürmüş oldu. 19 Eylül 2026'daki karşılaşmada Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

 

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