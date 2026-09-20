Osimhen yoksa Galatasaray kazanamıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken, Victor Osimhen'in yokluğundaki dikkat çeken istatistik bir kez daha gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Osimhen, karşılaşma öncesinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almamıştı.
OSIMHEN'İN OLMADIĞI 12 MAÇTA GALİBİYET YOK
Galatasaray, Osimhen'in sakatlık veya ceza nedeniyle forma giymediği 12 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
Söz konusu maçlar şöyle:
OSIMHEN'İN OLMADIĞI 12 MAÇTA GALİBİYET YOK
Galatasaray, Osimhen'in sakatlık veya ceza nedeniyle forma giymediği 12 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
Söz konusu maçlar şöyle:
- RFS 2-2 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
- Malmö 2-2 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
- AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray — Avrupa Ligi, 2024-25
- Başakşehir 2-2 Galatasaray — Türkiye Kupası, 2024-25
- Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray — Şampiyonlar Ligi, 2025-26
- Galatasaray 0-1 Union SG — Şampiyonlar Ligi, 2025-26
- Konyaspor 2-0 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
- Trabzonspor 2-1 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
- Galatasaray 1-1 Kocaelispor — Süper Lig, 2025-26
- Kasımpaşa 1-0 Galatasaray — Süper Lig, 2025-26
- Sporting-Galatasaray — Şampiyonlar Ligi, 2026-27
- Trabzonspor 4-0 Galatasaray — Süper Lig, 2026-27