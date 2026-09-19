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Selçuk İnan: "Hak edilmiş bir galibiyet oldu"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK karşısında özellikle ikinci yarıda sergiledikleri oyunla hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 23:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Önde baskıları, atak sürekliliği, pozisyonları, her şey istediğimiz düzeyde oldu. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş bir galibiyet oldu." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklenmedik eksiklikler, sakatlıklar, şanssızlıklar ve seyircinin de az destek göstermesi sebebiyle zor bir maç oynadıklarını kaydetti.

Maçın ilk yarısının beklediği gibi geçtiğini belirten İnan, ilk yarıda daha baskın ve ön tarafta daha fazla adamla oynamaları gerektiğini aktardı.

İnan, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ama ikinci yarıda bunun tam tersi yaşandığını dile getirerek "İstediğimiz her şeyi sahada oyuncularımız gösterdi. Önde baskıları, atak sürekliliği, pozisyonları, her şey istediğimiz düzeyde oldu. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin kaleci Serhat Öztaşdelen'in Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmesi konusunda ne düşündüğünü sorması üzerine İnan, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

İnan, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Kocaeli Stadı'nda oynayacağı Fransa maçı için Berkan İsmail Kutlu'ya veya bir başka sporcusuna davet gelebileceğini beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olmadı. Biraz üzüldüm ama olsun, saygımız var. Serhat da milli takıma çağrıldı. Bu bizim için çok önemli bir şey, hak etti. Çalışıyor, çok istiyor. Oyuncu için milli takımlarda oynamak çok büyük hedef, hayal. İstediğiniz hedefe ulaşabilmek için de basamaklara tek tek çıkıyorsunuz. Ümit Milli Takım bence birinci basamak. İnşallah orada istikrarlı bir şekilde gitmeye ve oynamaya devam eder ve nihayetinde de A Milli takıma çağırılır."

Ligdeki ilk 6 haftada oyuncularına fazlasıyla yüklendiğini anlatan İnan, "Çünkü bu ilk 6 maç bizim için çok önemliydi. İyi başlamak istiyorduk. Hedefimize şu an için ulaşmış gözüküyoruz. Altı maçta 12 puan çok üst bizim için. Şu an çok mutluyum, gururluyum. Ama sadece 6 hafta bitti. Geleceğe, önümüze bakacağız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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