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Xhaka'ya sahte aşı sertifikası soruşturması

Sunderland forması giyen İsviçre Milli Takımı kaptanı Granit Xhaka hakkında, sahte COVID-19 aşı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Xhaka'ya sahte aşı sertifikası soruşturması
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İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsviçre'nin Blick gazetesi haberine göre Xhaka aşı olmadan doktorundan sertifika aldı ve doktoru da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunuyor.

33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

Xhaka, İngiltere Premier Lig kulübü Sunderland'de forma giyiyor.

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