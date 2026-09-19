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Abdülkerim Bardakcı: "Bizim için utanç!"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ligdeki Trabzonspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 22:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı: 'Bizim için utanç!'
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ligdeki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.

Milli ara ile ilgili sözleri sonrası A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için görüşü sorulan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

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