Franculino Dju: 'Harika bir galibiyet oldu!'

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Franculino Dju açıklamalarda bulundu.
"GERÇEKTEN ÇOK İYİYDİ!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 1 asist yapan Dju, galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı:
"Harika bir galibiyet oldu! Önümüzde bir süreç var, tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz.
Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi."
"GERÇEKTEN ÇOK İYİYDİ!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 1 asist yapan Dju, galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı:
"Harika bir galibiyet oldu! Önümüzde bir süreç var, tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz.
Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi."