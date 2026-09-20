İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Barcelona, Raphinha'nın 22. dakikada attığı golle devreye 1-1 ile gitti.
Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic oynadı.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Sevilla, 13 puanda kaldı.
Barcelona, milli aranın ardından sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla ise Levante ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic oynadı.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Sevilla, 13 puanda kaldı.
Barcelona, milli aranın ardından sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla ise Levante ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.