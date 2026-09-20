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Barcelona'nın serisi devam ediyor!

İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın serisi devam ediyor!
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İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Barcelona, Raphinha'nın 22. dakikada attığı golle devreye 1-1 ile gitti.

Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic oynadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Sevilla, 13 puanda kaldı.

Barcelona, milli aranın ardından sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla ise Levante ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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