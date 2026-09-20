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Fenerbahçe - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 00:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 10. sırada bulunuyor.

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 17. sırada yer alıyor.

Sezona 2 yenilgiyle başlayan eflatun-sarılı ekip, 3. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını topladı. İstanbul ekibi, daha sonra oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

Mağlup olduğu 4 maçta da rakip kaleye gol atamayan Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol atan takım konumunda.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi


ASENSIO SAHALARA DÖNÜYOR

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.

Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR'DA 2 EKSİK

Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

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