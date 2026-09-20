Beşiktaş'ta 17 isme milli davet!

Süper Lig'e iyi başlayan, Avrupa Ligi'nde de Marsilya'yı 4-1 gibi ezici bir skorla devirmeyi başaran Beşiktaş'ta takımın formu keyifleri yerine getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılarda oyun herkesi mutlu ederken, futbolcuların performansları da zirve yaptı. Bunun karşılığı da milli takımlarda görüldü.
Beşiktaş'ın tam 17 futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli arayı çok az sayıda oyuncuyla geçirecek. Adeta takımın tamamına yakını bu süreçte olmayacak.
SADECE 3 YABANCI OYUNCU KALACAK
İtalyan çalıştırıcının bu süreçte U19 Takımı'ndan genç oyuncuları A takım antrenmanlarına dahil edeceği aktarıldı. Beşiktaş'ta sadece 3 yabancı oyuncu milli takıma gidemeyecek. Çekya'yı bıraktığını açıklayan Cerny dışında, Djalo ve Miretti çağırılmadığı için takımla çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN MİLLİ FUTBOLCULARI:
Orkun Kökçü – Türkiye, Emirhan Topçu – Türkiye, Salih Özcan – Türkiye, İlhan Fakılı – Türkiye, Amir Murillo – Panama, Emmanuel Agbadou – Fildişi, Dusan Vlahovic – Sırbistan, Leandro Trossard – Belçika, Junior Olaitan – Benin, Alexander Nübel – Almanya, Hyeon-gyu Oh – G. Kore, Wilfried Ndidi – Nijerya, Kassoum Ouattara – Fildişi, Milot Rashica – Kosova, Taylan Bulut – Almanya U20, Yasin Özcan – Türkiye U21, Ernest Poku – Hollanda U21.
Beşiktaş'ın tam 17 futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli arayı çok az sayıda oyuncuyla geçirecek. Adeta takımın tamamına yakını bu süreçte olmayacak.
SADECE 3 YABANCI OYUNCU KALACAK
İtalyan çalıştırıcının bu süreçte U19 Takımı'ndan genç oyuncuları A takım antrenmanlarına dahil edeceği aktarıldı. Beşiktaş'ta sadece 3 yabancı oyuncu milli takıma gidemeyecek. Çekya'yı bıraktığını açıklayan Cerny dışında, Djalo ve Miretti çağırılmadığı için takımla çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN MİLLİ FUTBOLCULARI:
Orkun Kökçü – Türkiye, Emirhan Topçu – Türkiye, Salih Özcan – Türkiye, İlhan Fakılı – Türkiye, Amir Murillo – Panama, Emmanuel Agbadou – Fildişi, Dusan Vlahovic – Sırbistan, Leandro Trossard – Belçika, Junior Olaitan – Benin, Alexander Nübel – Almanya, Hyeon-gyu Oh – G. Kore, Wilfried Ndidi – Nijerya, Kassoum Ouattara – Fildişi, Milot Rashica – Kosova, Taylan Bulut – Almanya U20, Yasin Özcan – Türkiye U21, Ernest Poku – Hollanda U21.