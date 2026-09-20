Galatasaray'da büyük endişe: Davinson Sanchez!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, bu sezon performansıyla birlikte yaptığı hatalarla da dikkat çekiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiyalı savunma oyuncusu, Çorum FK maçında yaptığı hatanın ardından rakibe adeta gol hediye etmişti.
Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında da benzer bir hata yaptı ve bordo-mavililerin 3. golü geldi. Davinson Sanchez, bu hatasıyla birlikte Galatasaray adına adeta maçı bitirdi!
Yaz transfer döneminde Como ile adı geçen ve transfer söylentileri nedeniyle kafasının karıştığı haberleri gündeme gelen 30 yaşındaki savunma oyuncusunun performansı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak zorlu maçlar öncesi Galatasaray camiasında endişe yarattı.
Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında da benzer bir hata yaptı ve bordo-mavililerin 3. golü geldi. Davinson Sanchez, bu hatasıyla birlikte Galatasaray adına adeta maçı bitirdi!
Yaz transfer döneminde Como ile adı geçen ve transfer söylentileri nedeniyle kafasının karıştığı haberleri gündeme gelen 30 yaşındaki savunma oyuncusunun performansı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak zorlu maçlar öncesi Galatasaray camiasında endişe yarattı.
Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.