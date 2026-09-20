Bugün
17:00
Fenerbahçe
Eyüpspor
Bugün
17:00
Erzurumspor
Samsunspor
Bugün
20:00
Amed Sportif
Beşiktaş
Bugün
20:00
Göztepe
Rizespor
Bugün
17:00
Pendikspor
Bodrum FK
Bugün
17:00
Manisa FK
İstanbulspor
Bugün
20:00
Antalyaspor
Vanspor FK
Bugün
20:00
Mardin 1969 Spor
Kayserispor
Bugün
16:30
Leverkusen
RB Leipzig
Bugün
18:30
Schalke 04
Elversberg
Bugün
20:30
Paderborn
Hoffenheim
Bugün
16:00
Bournemouth
Liverpool
Bugün
16:00
Leeds United
C.Palace
Bugün
16:00
M.City
Sunderland
Bugün
18:30
Fulham
M. United
Bugün
15:00
Getafe
Malaga
Bugün
17:15
Atletico Madrid
Real Madrid
Bugün
19:30
Deportivo
Real Betis
Bugün
19:30
Villarreal
Levante
Bugün
22:00
Valencia
Real Sociedad

İtalyan basınından Vincenzo Italiano için çarpıcı öngörü

Beşiktaş'ta yakaladığı 2.45'lik puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesine çıkan Vincenzo Italiano, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 10:18
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İtalyan basınından Vincenzo Italiano için çarpıcı öngörü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah beyazlı takımın başında sergilediği performansla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, İtalyan çalıştırıcının başarısının yeniden konuşulmasını sağladı.

İtalyan medyasında yapılan yorumlarda, 46 yaşındaki teknik direktörün kısa sürede siyah beyazlılarda etkisini gösterdiği ve şaşırtıcı bir performans sergilediği vurgulandı.

İTALYAN BASININDAN ÇARPICI ÖNGÖRÜ

Italiano'nun Beşiktaş'ta İtalya geçmişindeki benzer etkileri oluşturduğuna vurgu yapılırken İtalyan teknik adamlar arasında da şu anda en formda ismin o olduğu belirtildi.

Siyah beyazlılarda 2.45 puan maç başı puan ortalaması yakalayan ve kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşan Italiano için geleceğe dair bir de öngörü vardı. İtalyan basınında, Vincenzo'nun ilerleyen dönemde Avrupa'nın üst düzey bir takımında da görev alabileceği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.