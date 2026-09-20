İtalyan basınından Vincenzo Italiano için çarpıcı öngörü

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah beyazlı takımın başında sergilediği performansla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, İtalyan çalıştırıcının başarısının yeniden konuşulmasını sağladı.
İtalyan medyasında yapılan yorumlarda, 46 yaşındaki teknik direktörün kısa sürede siyah beyazlılarda etkisini gösterdiği ve şaşırtıcı bir performans sergilediği vurgulandı.
İTALYAN BASININDAN ÇARPICI ÖNGÖRÜ
Italiano'nun Beşiktaş'ta İtalya geçmişindeki benzer etkileri oluşturduğuna vurgu yapılırken İtalyan teknik adamlar arasında da şu anda en formda ismin o olduğu belirtildi.
Siyah beyazlılarda 2.45 puan maç başı puan ortalaması yakalayan ve kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşan Italiano için geleceğe dair bir de öngörü vardı. İtalyan basınında, Vincenzo'nun ilerleyen dönemde Avrupa'nın üst düzey bir takımında da görev alabileceği ifade edildi.
İtalyan medyasında yapılan yorumlarda, 46 yaşındaki teknik direktörün kısa sürede siyah beyazlılarda etkisini gösterdiği ve şaşırtıcı bir performans sergilediği vurgulandı.
İTALYAN BASININDAN ÇARPICI ÖNGÖRÜ
Italiano'nun Beşiktaş'ta İtalya geçmişindeki benzer etkileri oluşturduğuna vurgu yapılırken İtalyan teknik adamlar arasında da şu anda en formda ismin o olduğu belirtildi.
Siyah beyazlılarda 2.45 puan maç başı puan ortalaması yakalayan ve kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşan Italiano için geleceğe dair bir de öngörü vardı. İtalyan basınında, Vincenzo'nun ilerleyen dönemde Avrupa'nın üst düzey bir takımında da görev alabileceği ifade edildi.