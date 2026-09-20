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Fenerbahçe'den Okan Buruk tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü, Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 11:12
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Okan Buruk tepkisi!
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.
Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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