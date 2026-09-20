Galatasaray'da flaş iddia: Leroy Sane - Okan Buruk!

Levent Tüzemen, Sabah'taki köşesinde Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği maçı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüzemen, Leroy Sane'nin, teknik direktör Okan Buruk'u şikayet ettiğini öne sürdü.
Okan Buruk'a da ağır eleştiride bulunan Levent Tüzemen'in yazısı şu şekilde:
Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap."
"Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikayet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11 'e koydun. Allah aşkına Sane ne oynadı?
Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu. Leao-Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.
Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini, çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.
Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış. 25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı."
"GALATASARAY İÇİN YÜK"
Öte yandan Mustafa Çulcu da Sabah'taki maç değerlendirmesinde Leroy Sane'ye eleştiride bulundu. Çulcu, "Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı." yorumunda bulundu.
Okan Buruk'a da ağır eleştiride bulunan Levent Tüzemen'in yazısı şu şekilde:
Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap."
"Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikayet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11 'e koydun. Allah aşkına Sane ne oynadı?
Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu. Leao-Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.
Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini, çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.
Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış. 25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı."
"GALATASARAY İÇİN YÜK"
Öte yandan Mustafa Çulcu da Sabah'taki maç değerlendirmesinde Leroy Sane'ye eleştiride bulundu. Çulcu, "Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı." yorumunda bulundu.