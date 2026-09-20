Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a karşı kötü seri!

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a karşı oldukça zorlu bir maçı geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski kulübünün taraftarının top ayağına her geldiğinde ıslıkladığı Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzon'da kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadı.
Mücadelede kalesine isabet eden 4 şutta da topu filelerinde gören tecrübeli file bekçisi, bordo-mavili ekibe karşı Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta galip gelemedi.
Mücadelede kalesine isabet eden 4 şutta da topu filelerinde gören tecrübeli file bekçisi, bordo-mavili ekibe karşı Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta galip gelemedi.