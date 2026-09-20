Johan Boskamp'tan Lukaku'ya sert eleştiri: 'İzlenecek gibi değil'

Fenerbahçe kariyerine istediği başlangıcı yapamayan tecrübeli golcü Romelu Lukaku'nun durumu, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Johan Boskamp'ı da şaşırttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DİKKAT ÇEKİCİ BULUYORUM"
Het Belang van Limburg'a konuşan Boskamp, "Türkiye'de hala ilk 11'de düzenli bir yer edinememişken milli takıma çağrılmasını oldukça dikkat çekici buluyorum. Üstelik Van Bommel de onun tüm maçlarda forma giymeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
"İZLENECEK GİBİ DEĞİLDİ"
Lukaku'nun önümüzdeki dönemde üstleneceği rol hakkında soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Boskamp, sert ifadeler kullandı.
"Kim bilir, belki de yeni gerçeklik budur ve Romelu artık sadece bir yedek oyuncudur" diyen deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her maçta beş gol atmasını umut etmeye devam ediyorum. Ancak bu sezon şu ana kadar ondan gördüklerim, izlenecek gibi değildi."
Het Belang van Limburg'a konuşan Boskamp, "Türkiye'de hala ilk 11'de düzenli bir yer edinememişken milli takıma çağrılmasını oldukça dikkat çekici buluyorum. Üstelik Van Bommel de onun tüm maçlarda forma giymeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
"İZLENECEK GİBİ DEĞİLDİ"
Lukaku'nun önümüzdeki dönemde üstleneceği rol hakkında soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Boskamp, sert ifadeler kullandı.
"Kim bilir, belki de yeni gerçeklik budur ve Romelu artık sadece bir yedek oyuncudur" diyen deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her maçta beş gol atmasını umut etmeye devam ediyorum. Ancak bu sezon şu ana kadar ondan gördüklerim, izlenecek gibi değildi."