Bayern Münih'te Sacha Boey'a forma yok!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, bu sezon sahaya adım atamadı! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibinin yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği 26 yaşındaki sağ bek, talipleri de çıkmasına rağmen takımda kalmıştı. Ancak Sacha Boey için işler istenildiği gibi gitmiyor. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon henüz sahaya çıkamadı.
Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Sacha Boey ile ilgili atacağı adımlar büyük bir merak konusu oldu.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Sacha Boey ile ilgili atacağı adımlar büyük bir merak konusu oldu.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.