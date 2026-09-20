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Kelechi Iheanacho, 1. Lig'i esir aldı!

Bursaspor forması giyen Kelechi Iheanacho, bu sezon 8 maçta 11 gol, 2 asistle 13 kez skora katkı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kelechi Iheanacho, 1. Lig'i esir aldı!
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1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yaz transfer dönemindeki flaş transferi Kelechi Iheanacho, ligi adeta esir aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı golcü, ligde oynadığı maçları boş geçmiyor. Bursaspor forması altında şu ana kadar 8 maçta süre bulan 29 yaşındaki golcü futbolcu, 13 kez skora katkı sağladı. Iheanacho, bu maçlarda 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

Iheanacho, bu performansıyla takımı Bursaspor'un 8 haftada 19 puan toplamasında ana etkenlerden biri oldu.

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