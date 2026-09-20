Barcelona'da Lionel Messi için özel karar!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden Lionel Messi'ye hak ettiği vedayı yapmak istediklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Törenin, Camp Nou'daki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Laporta, "Messi'ye, stadyum tamamlandığında kendisi için bir tören düzenlemek istediğimizi ilettik. Elbette her şey onun onayına ve isteğine bağlı. Ona hak ettiği vedayı borçluyuz." ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEM BİR VEDA OLACAK"
Camp Nou'nun 2028 yılının başında 105 bin kişilik kapasitesine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Laporta, "Stadyum tamamen hazır olduğunda Messi'ye olan saygımızı göstermek istiyoruz. Bu, muhteşem bir veda olacak." dedi.
"BİR SEZON DAHA KALABİLİRDİ"
Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimalinin geçmişte gündeme geldiğini de doğrulayan Laporta, "Bizimle bir sezon daha geçirmesi ve oynadığımız bütün statlarda sezon boyunca onurlandırılması ihtimali vardı. Ancak sonunda farklı bir karar aldı." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
"MUHTEŞEM BİR VEDA OLACAK"
Camp Nou'nun 2028 yılının başında 105 bin kişilik kapasitesine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Laporta, "Stadyum tamamen hazır olduğunda Messi'ye olan saygımızı göstermek istiyoruz. Bu, muhteşem bir veda olacak." dedi.
"BİR SEZON DAHA KALABİLİRDİ"
Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimalinin geçmişte gündeme geldiğini de doğrulayan Laporta, "Bizimle bir sezon daha geçirmesi ve oynadığımız bütün statlarda sezon boyunca onurlandırılması ihtimali vardı. Ancak sonunda farklı bir karar aldı." sözleriyle açıklamasını tamamladı.