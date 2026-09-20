Fiorentina–Napoli maçında puanlar paylaşıldı

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Fiorentina ile Napoli karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Napoli'nin golünü dakika 23'te Billy Gilmour kaydetti. Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Alejandro Sanchez attı.
Bu sonucun sonucun ardından Napoli puanını 7 yaparken Fiorentina'da 4 puana yükseldi.
Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Frosinone'yi ağırlayacak. Fiorentina, Genoa deplasmanına gidecek.
Napoli'nin golünü dakika 23'te Billy Gilmour kaydetti. Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Alejandro Sanchez attı.
Bu sonucun sonucun ardından Napoli puanını 7 yaparken Fiorentina'da 4 puana yükseldi.
Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Frosinone'yi ağırlayacak. Fiorentina, Genoa deplasmanına gidecek.