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İsmail Kartal'dan taktik açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 16:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan taktik açıklaması!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Takımın her geçen gün geliştiğini belirten deneyimli teknik adam, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İyi hazırlandık" diyen Kartal, "Takımımla iletişimimiz çok fazla ve iyi seviyede ilerliyoruz. Takımımız her geçen gün gelişiyor ancak daha yolumuz var. Oyuncularımızla iyi günler geçiriyoruz. Belki ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama bundan sonra alabileceğimizi düşünüyorum. Lig yarışında iyi yerlerde olup şampiyonluk iddiamızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK İSTEDİK"

Eyüpspor karşısında sahaya çıkacakları sistem hakkında da konuşan İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi daha hücumcu bir rolde değerlendireceğini açıkladı.

Kartal, "4-3-3 oynayacağız. Üç tane 6 numara yerine bugün 8-10 pozisyonunda İrfan'ı oynatacağız. Hücum gücü adına bu tercihi yaptık. Dediğim gibi, bugün bizim için olmazsa olmaz 3 puan." sözleriyle açıklamasını tamamladı.



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