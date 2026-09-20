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İstanbulspor son anda güldü

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:04
Fotoğraf: X.com
İstanbulspor son anda güldü
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

GOL 90+4'TE GELDİ

Mücadelenin son bölümüne kadar eşitlik bozulmazken İstanbulspor, 90+4. dakikada öne geçti.

Cham'ın asistinde topu ağlara gönderen Mustafa, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

İstanbulspor, son dakika golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Konuk ekip böylece 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

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