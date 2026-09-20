Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
GOL 90+4'TE GELDİ
Mücadelenin son bölümüne kadar eşitlik bozulmazken İstanbulspor, 90+4. dakikada öne geçti.
Cham'ın asistinde topu ağlara gönderen Mustafa, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
İstanbulspor, son dakika golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Konuk ekip böylece 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
GOL 90+4'TE GELDİ
Mücadelenin son bölümüne kadar eşitlik bozulmazken İstanbulspor, 90+4. dakikada öne geçti.
Cham'ın asistinde topu ağlara gönderen Mustafa, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
İstanbulspor, son dakika golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Konuk ekip böylece 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.