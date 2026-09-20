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Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!

Fenerbahçe, Eyüpspor maçında Vedat Muriqi'nin yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Fenerbahçe'de penaltıyı Mason Greenwood gole çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 17:06
Haber: Sporx.com
Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!
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Süper Lig'de evinde Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın henüz ilk dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ilk dakikasında Vedat Muriqi, David Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi.

Hakem Sağlam, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Mason Greenwood geçti. İngiliz futbolcu, 5. dakikada kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında 1-0 öne taşıdı.





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