Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!

Süper Lig'de evinde Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın henüz ilk dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın ilk dakikasında Vedat Muriqi, David Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi.
Hakem Sağlam, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Mason Greenwood geçti. İngiliz futbolcu, 5. dakikada kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında 1-0 öne taşıdı.
Hakem Sağlam, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Mason Greenwood geçti. İngiliz futbolcu, 5. dakikada kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında 1-0 öne taşıdı.