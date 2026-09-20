Amedspor Beşiktaş ücretsiz izle, Amedspor Beşiktaş maçı canlı linki

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu, Trendyol Süper Lig'deki liderlik yarışını da doğrudan etkileyecek. Mücadeleyi kazanan takım, 6. hafta sonunda Trendyol Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.



TROSSARD KADRODA YOK



Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer almadı. Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.



LİGDE İLK RANDEVU



Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.



BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI



Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı. Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.



AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.







