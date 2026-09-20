Özhan Pulat: 'Bu bir utanç tablosu'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Takımın kuruluş sürecine ve sezon başındaki performansına değinen Pulat, kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
"ALTERNATİFLİ BİR KADRO DEĞİLİZ"
Pulat, "20-25 günde çok değerli başkanımız ve yöneticilerimizin gayretiyle belirlenen mütevazı ücretlerle bir takım kurmaya çalıştık. Ligde Gaziantep, Rize gibi maçlarda kırılma noktalarında o üstünlüğü alabilsek farklı bir hikaye olabilirdi. Çünkü bir Beşiktaş maçı var, müthiş bir duruş. Sonrasında Gaziantep, Alanya galibiyeti takıma aslında olumlu sinyaller veriyordu." ifadelerini kullandı.
Kadrodaki eksiklere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Şöyle bir sıkıntımız var; alternatifli bir kadro değiliz. Bugün oyuna sokmaya yedek stoper oyuncumuz Zec Jules bağırsak enfeksiyonu geçiriyor iki gündür. Soyunma odasında bile serumla onu hazırladık, oyuna bir hamle yapmak istiyoruz. İşte Jacquet, Liamin'in olmayışı, Sabir'in olmayışı... Taşkın bugün 6 hafta sonra ilk kez döndü." dedi.
"BİR ANDA 3-0 OLDU"
Fenerbahçe karşısında karşılaşmaya hazırlık sürecinden de bahseden Pulat, şunları söyledi:
"Rakiplerinin de yenilmesiyle Fenerbahçe'nin bu maçı bir unvan maçı havasında çıkacağını tahmin ediyorduk. Tamamen bunu savunmak, doğru pozisyon almak üzerine çalıştık. Ama maçın başında bir penaltı, sonrasında saçma sapan bir gol... Bir anda 3-0 oldu maç. Tabii böyle ortamda, böyle bir statta bu kadar çabuk ipleri verirsen, yani daha da fark olabilirdi."
"BEN KENDİ ADIMA KABUL ETMİYORUM"
8-0'lık mağlubiyetin ardından takımın daha güçlü bir reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Pulat, "Şimdi bu noktada şapka önüne konulup daha özgüvenli, daha duruşlu, daha kabul etmeyen bir yapı olması gerekir. Şimdi bu noktada ben kendi adıma kabul etmiyorum. Ve kabul etmeme noktasında da gerekli her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.
"PROBLEMİN MERKEZİNE KENDİMİ KOYARIM"
Rakiple aralarındaki bütçe farkına da değinen Pulat, sorumluluğu oyuncularına yüklemedi.
Pulat, "Evet, bizim bütçemiz 4 milyon euro. Rakibimizle aramızda uçurum var ama her ne olursa olsun... Oyun, mücadele... Pozisyona girersin atamazsın, başka bir şey olmalı sahada. Başka bir şey olmalı. O yüzden ben kendi adıma her zaman şunu söylüyorum: Ne hakemi eleştiririm, ne rakibi kötülerim, ne kendi oyuncumu. Ben her noktada problemin merkezine kendimi koyarım, hiç problem yok. Burada, bu noktada başarılı bir durum yok." dedi.
Milli aranın ardından eksik oyuncuların dönmesiyle farklı bir takım olacaklarına inandığını belirten Pulat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugüne dair fazla teslimiyet, yarın sizi bu noktada bir utanç tablosuyla hep yüzleştirir. Hep yüzleştirir. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar bu noktada."
Takımın kuruluş sürecine ve sezon başındaki performansına değinen Pulat, kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
"ALTERNATİFLİ BİR KADRO DEĞİLİZ"
Pulat, "20-25 günde çok değerli başkanımız ve yöneticilerimizin gayretiyle belirlenen mütevazı ücretlerle bir takım kurmaya çalıştık. Ligde Gaziantep, Rize gibi maçlarda kırılma noktalarında o üstünlüğü alabilsek farklı bir hikaye olabilirdi. Çünkü bir Beşiktaş maçı var, müthiş bir duruş. Sonrasında Gaziantep, Alanya galibiyeti takıma aslında olumlu sinyaller veriyordu." ifadelerini kullandı.
Kadrodaki eksiklere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Şöyle bir sıkıntımız var; alternatifli bir kadro değiliz. Bugün oyuna sokmaya yedek stoper oyuncumuz Zec Jules bağırsak enfeksiyonu geçiriyor iki gündür. Soyunma odasında bile serumla onu hazırladık, oyuna bir hamle yapmak istiyoruz. İşte Jacquet, Liamin'in olmayışı, Sabir'in olmayışı... Taşkın bugün 6 hafta sonra ilk kez döndü." dedi.
"BİR ANDA 3-0 OLDU"
Fenerbahçe karşısında karşılaşmaya hazırlık sürecinden de bahseden Pulat, şunları söyledi:
"Rakiplerinin de yenilmesiyle Fenerbahçe'nin bu maçı bir unvan maçı havasında çıkacağını tahmin ediyorduk. Tamamen bunu savunmak, doğru pozisyon almak üzerine çalıştık. Ama maçın başında bir penaltı, sonrasında saçma sapan bir gol... Bir anda 3-0 oldu maç. Tabii böyle ortamda, böyle bir statta bu kadar çabuk ipleri verirsen, yani daha da fark olabilirdi."
"BEN KENDİ ADIMA KABUL ETMİYORUM"
8-0'lık mağlubiyetin ardından takımın daha güçlü bir reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Pulat, "Şimdi bu noktada şapka önüne konulup daha özgüvenli, daha duruşlu, daha kabul etmeyen bir yapı olması gerekir. Şimdi bu noktada ben kendi adıma kabul etmiyorum. Ve kabul etmeme noktasında da gerekli her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.
"PROBLEMİN MERKEZİNE KENDİMİ KOYARIM"
Rakiple aralarındaki bütçe farkına da değinen Pulat, sorumluluğu oyuncularına yüklemedi.
Pulat, "Evet, bizim bütçemiz 4 milyon euro. Rakibimizle aramızda uçurum var ama her ne olursa olsun... Oyun, mücadele... Pozisyona girersin atamazsın, başka bir şey olmalı sahada. Başka bir şey olmalı. O yüzden ben kendi adıma her zaman şunu söylüyorum: Ne hakemi eleştiririm, ne rakibi kötülerim, ne kendi oyuncumu. Ben her noktada problemin merkezine kendimi koyarım, hiç problem yok. Burada, bu noktada başarılı bir durum yok." dedi.
Milli aranın ardından eksik oyuncuların dönmesiyle farklı bir takım olacaklarına inandığını belirten Pulat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugüne dair fazla teslimiyet, yarın sizi bu noktada bir utanç tablosuyla hep yüzleştirir. Hep yüzleştirir. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar bu noktada."