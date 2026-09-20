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Liverpool, Bournemouth'u Isak ile yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Bournemouth'u Isak ile yıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool, 57. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren Liverpool, puanını 9'a yükseltti.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City'yi ağırlayacak. Bournemouth ise Chelsea deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek.

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