İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt!

Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamayan İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir olay yaşandı. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan bir taraftara cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sara Gündoğan, paylaşımında deneyimli futbolcunun oynamama nedeninin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyledi. Sara Gündoğan, paylaşımında, "Eğer İlkay'ın neden oynamadığını öğrenmek istiyorsan bana değil, hocana sor. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya sevgiyle geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın, bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Kendisi Galatasaray'a gelmek için maaşını düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti." ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 11 dakika süre buldu.
35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 11 dakika süre buldu.