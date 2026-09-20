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Selçuk Şahin, Bursaspor maçı sonrası çıldırdı: "Yaptığınız ayıp"

Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Batman Petrolspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin, maç sonundaki sevinç gösterilerine ve hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 15:04
Haber: Sporx.com
Selçuk Şahin, Bursaspor maçı sonrası çıldırdı: 'Yaptığınız ayıp'
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor'un 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin sinirlerine hakim olamadı.

Batman Petrolspor maçın 29. dakikasında Doria'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Bursaspor, 60'ta (penaltı) ve 85'te Iheanacho'nun attığı gollerle müsabakayı 2-1 kazanmasını bildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kritik müsabaka sonrası Bursasporlu futbolcular koridordan soyunma odasına doğru giderken coşkulu bir sevinç yaşadı. Bunun üzerine Selçuk Şahin, yeşil-beyazlılara tepki gösterdi.

SELÇUK ŞAHİN'DEN BÜYÜK TEPKİ

Bursaspor'un sevinç gösterileri sırasında sinirlerine hakim olamayan Selçuk Şahin'in o anları amatör kameraya yansıdı. Şahin'in, "Ayıp yaptığınız. İçeri geç hoca, onları içeri sok!" dediği duyuldu.

"BU KADAR KÖTÜ HAKEMLİK YAPILMAZ"

Öte yandan Selçuk Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında hakem yönetimine tepki gösterdi. Şahin, hakemin kendilerini ince ince doğradığını ifade ederken, "Batman Petrolspor'dan ne istiyorsunuz anlamadım ki! Bu kadar kötü hakemlik yapılmaz. Rezalet bir yönetim!" ifadelerini kullandı.

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