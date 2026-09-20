Harry Kane'den Michael Olise'ye övgü!

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, takım arkadaşı Michael Olise ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz golcü, "Michael Olise sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Zaten geçen yıl da onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans ortaya koydu ve oradan itibaren kesintisiz şekilde devam etti." diye konuştu.
Kane, "Yaşının ve zihniyetinin de etkisiyle gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Takımdaki oyuncular ve teknik direktör de onu motive ediyor. Gelişmek ve kendini geliştirmeye devam etmek için mükemmel bir ortamda bulunuyor. Sezonun başından bu yana seviyesini bir kez daha önemli ölçüde yükseltti." diye konuştu.
Harry Kane, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Saha dışında da çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini bulundu.
Bayern Münih'te bu sezon 7 maçta süre bulan 24 yaşındaki Michael Olise, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kane, "Yaşının ve zihniyetinin de etkisiyle gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Takımdaki oyuncular ve teknik direktör de onu motive ediyor. Gelişmek ve kendini geliştirmeye devam etmek için mükemmel bir ortamda bulunuyor. Sezonun başından bu yana seviyesini bir kez daha önemli ölçüde yükseltti." diye konuştu.
Harry Kane, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Saha dışında da çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini bulundu.
Bayern Münih'te bu sezon 7 maçta süre bulan 24 yaşındaki Michael Olise, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.