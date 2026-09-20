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Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi itirafı!

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Mauro Icardi transferini istememe nedenini söyledi ve profesyonellik vurgusu yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi itirafı!
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Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, ligde Venezia ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gündeme gelen Mauro Icardi'yi de neden düşünmediğini anlattı.

GATTUSO'DAN AÇIKLAMA

Takımın 5 haftada 13 puanlık performansı ve Mauro Icardi ile ilgili konuşan Gattuso, "Tüm başarı ve övgü takıma ait. Bu grup, ilk günden bu yana büyük bir profesyonellik ve azimle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Mauro Icardi'ye bu yüzden hayır dedim." diye konuştu.

"Bu takımı çalıştırmak büyük bir zevk diyen." 48 yaşındaki Gattuso, "Mümkün olduğunca az hata yapmalıyım, oyuncuları en iyi koşullara getirmeliyim." sözlerini sarf etti.

Gattuso, "Geldiğimde transfer yapamayacağımı düşünüyordum, takıma katılanlar için kulübe teşekkür ederim. Biraz zaman aldı ama bu benim tercihimdi çünkü işlevsel oyuncular istiyordum. Onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ICARDI HALA KULÜPSÜZ!

Transfer döneminde Lazio'nun gündemine gelen 33 yaşındaki Mauro Icardi, hala yeni kulübünü bulamadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Arjantinli golcü, 77 kez ağları havalandırdı ve 25 asist yaptı.  

 

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