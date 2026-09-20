İtalya Serie A'nın 5. haftasında Como, Frosinone deplasmanına konuk oldu. Como, maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Giacomo Calo ve 45. dakikada Giorgi Kvernadze attı.
Como, bu sonucun ardından ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı. Frosinone de 10 puana yükseldi.
Milli aranın ardından Como, sahasında Roma'yı ağırlayacak. Frosinone, Napoli deplasmanına gidecek.
Como, bu sonucun ardından ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı. Frosinone de 10 puana yükseldi.
Milli aranın ardından Como, sahasında Roma'yı ağırlayacak. Frosinone, Napoli deplasmanına gidecek.