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Fenerbahçe'den İsmail Kartal'la 983 gün sonra bir ilk!

Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü 983 gün sonra yeniden attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den İsmail Kartal'la 983 gün sonra bir ilk!
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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıda adeta gol şov yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mason Greenwood, Vedat Muriqi'nin iki golü, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 983 gün sonra bir ilki tekrarladı.

Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü son olarak 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında bulmuştu. İsmail Kartal'ın ekibi, o mücadelede de ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamış ve karşılaşmayı 7-1 kazanmıştı.

Aradan geçen 983 günün ardından Fenerbahçe yine bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.

Üstelik iki karşılaşmanın dikkat çeken ortak noktası İsmail Kartal oldu. 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin başında bulunan Kartal, 983 gün sonra Eyüpspor karşısında da takımını ilk yarıda 5 gollü bir üstünlüğe taşıdı.

Konyaspor maçında ilk yarıdaki goller:

  • 11' Edin Dzeko
  • 32' Edin Dzeko
  • 40' Edin Dzeko
  • 42' Mert Müldür
  • 44' Sebastian Szymanski

Eyüpspor maçında ilk yarıdaki goller:

  • 5' Mason Greenwood (P)
  • 7' Vedat Muriqi
  • 21' Vedat Muriqi
  • 38' Matteo Guendouzi
  • 45+1' İrfan Can Kahveci
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