Ertuğrul Doğan'dan oyunculara prim müjdesi! Rakamı artırdı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan futbolculara prim müjdesi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Doğan, Galatasaray derbisi öncesinde galibiyet primini 1 milyon TL olarak belirlemişti. Ancak bordo-mavili takımın rakibini farklı mağlup etmesinin ardından prim miktarını artırma kararı aldı.
PRİMİ YÜKSELTTİ
Ertuğrul Doğan, 1 milyon TL olarak açıklanan galibiyet primini 1,5 milyon TL'ye yükseltti.
PRİMİ YÜKSELTTİ
Ertuğrul Doğan, 1 milyon TL olarak açıklanan galibiyet primini 1,5 milyon TL'ye yükseltti.