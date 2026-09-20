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Ertuğrul Doğan'dan oyunculara prim müjdesi! Rakamı artırdı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 4-0 kazanılan Galatasaray derbisinin galibiyet primini artırma kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 16:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan oyunculara prim müjdesi! Rakamı artırdı!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan futbolculara prim müjdesi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Doğan, Galatasaray derbisi öncesinde galibiyet primini 1 milyon TL olarak belirlemişti. Ancak bordo-mavili takımın rakibini farklı mağlup etmesinin ardından prim miktarını artırma kararı aldı.

PRİMİ YÜKSELTTİ

Ertuğrul Doğan, 1 milyon TL olarak açıklanan galibiyet primini 1,5 milyon TL'ye yükseltti.

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