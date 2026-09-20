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Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'de tarihi performans!

Eyüpspor karşısında 4 gol atan Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 18:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'de tarihi performans!
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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında gol yağmurunu sürdürürken Vedat Muriqi de kariyerinin en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmanın 7, 21 ve 47. dakikalarında fileleri havalandıran Muriqi, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kosovalı golcü böylece mücadelede 4 gole ulaştı.

Muriqi, bu performansıyla kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı. Kosovalı santrfor daha önce yalnızca 1 Haziran 2021'de oynanan hazırlık maçında San Marino karşısında 4 gol kaydetmişti.

SON HAT-TRICK'İ MALLORCA'DA

Muriqi'nin resmi bir maçtaki son hat-trick'i ise 17 Ocak 2026'da Mallorca formasıyla Athletic Club karşısında geldi.

LaLiga'nın 20. haftasında Mallorca'nın Athletic Club'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede takımının üç golünü de Muriqi attı. Kosovalı forvet, 5, 42 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE'DE 4 GOLLÜLER

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.

Sarı-lacivertli forma altında ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcular:

  • 2024 - Cengiz Ünder: İstanbulspor
  • 2026 - Vedat Muriqi: Eyüpspor
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