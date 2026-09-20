Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 8-0 kazandı.Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltı kazandı ve topun başına geçen, takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe,'nin attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.Maçın 21. dakikasındatekrar sahneye çıktı ve kendisinin 2, takımının 3. golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.Müsabakanın 38. dakikasında Sarı-Lacivertliler,ile bulduğu golle fark 4'e çıkardı.Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise, Fenerbahçe'nin 5. golünü attı.İlk yarı, Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 47. dakikada, kendisinin 3. Fenerbahçe'nin ise 6. golünü attı.Maçın 55. dakikadabir kez daha sahneye çıktı ve fark 7'ye yükseldi.Mücadelenin 79. dakikasında ilk golün sahibi, bir kez daha ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 8-0 öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan ve bu sezon 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Ligde tek galibiyeti olan ve 5. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler 14 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak.Eyüpspor ise milli aranın ardından ligin 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde 8 gol attığı maçlar şöyle:16 Mayıs 1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor1 Mayıs 1994: Fenerbahçe 8-1 Samsunspor20 Kasım 1994: Fenerbahçe 8-1 Kayserispor20 Eylül 2026: Fenerbahçe 8-0 EyüpsporEyüpspor karşısında 8 farklı galip gelen Fenerbahçe, böylece lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.Fenerbahçe, maçın henüz ilk dakikasında penaltı bekledi.Maçın ilk dakikasında Vedat Muriqi, David Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi.Hakem Sağlam, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Mason Greenwood geçti. İngiliz futbolcu, 5. dakikada kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında 1-0 öne taşıdı.Mücadelenin 7. dakikasında İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Akturkoğlu'nu gördü. Kerem soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi de yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Semedo topla birlikte içeriye kat etti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.Müsabakanın 21. dakikasında Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta sağ kanattan içeriye sokulan Greenwood şutunu çekti. Kalecinin çeldiği topu Vedat Muriqi tamamladı.Dakikalar 38'i gösterirken İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu Greenwood'a aktardı. Greenwood, bire birde Giordano'nun üzerine gitti ve ardından topu tekrardan İrfan'a bıraktı oda sol taraftaki Guendouzi'ye bıraktı. Guendouzi bekletmeden yaptığı tek vuruşta topu ağlara gönderdi.Maçta 45+1. dakikada orta alanda Ake topu kazandı ve Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi soldaki Greenwood'u gördü, Greenwood da topu sağına İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can kaleyi gördü ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Mücadelenin 47. dakikasında Vedat Muriqi hat-trick yaptı! Archie Brown sağ kanattan topu Muriqi'ye aktardı. Muriqi içeriye doğru çekti, soluna alıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın 55. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi! Vedat Muriqi bugün durmuyor, 4. golünü kaydetti.Mücadelenin 59. dakikasında İrfan Can'ın pasıyla sağ kanatta topu alan Kerem, kale sahası önüne pasını attı. Kale sahası önünde Muriqi, topu ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe'de İsmail Yuksek, Vedat Muriqi'yi gördü. Muriqi topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı, Kerem de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.Mücadelenin 73. dakikasında Oğuz Aydın sol kanattan Lukaku'ya pasını verdi. Lukaku ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.Dakikalar 79'u gösterirken orta sahada topu kazanan sarı-lacivertlilerde İsmail Yuksek, İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan yeniden İsmail'e aktardı, İsmail de sağdaki Oğuz Aydın'ı buldu. OĞuz'un içeriye çevirdiği topu Mason Greenwood kontrol etti ve Emre'nin üzerinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ederken karşılaşmaya oldukça hızlı başladı.





Sarı-lacivertliler, henüz 21. dakikada 3-0 öne geçerek 1088 gün sonra bir ilki tekrarladı.





Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı.





O karşılaşmada Alexander Djiku 5., Leo Duarte kendi kalesine 10. ve Sebastian Szymanski 20. dakikada gol atmıştı.





Eyüpspor karşısında ise Mason Greenwood 5. dakikada penaltıdan fileleri havalandırırken, Vedat Muriqi 7. ve 21. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.





Muriq Muriq

İLK YARIDA 5 GOL! YİNE İSMAİL KARTAL





Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıda adeta gol şov yaptı.





Mason Greenwood, Vedat Muriqi'nin iki golü, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 983 gün sonra bir ilki tekrarladı.





Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü son olarak 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında bulmuştu. İsmail Kartal'ın ekibi, o mücadelede de ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamış ve karşılaşmayı 7-1 kazanmıştı.





Aradan geçen 983 günün ardından Fenerbahçe yine bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.





Üstelik iki karşılaşmanın dikkat çeken ortak noktası İsmail Kartal oldu. 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin başında bulunan Kartal, 983 gün sonra Eyüpspor karşısında da takımını ilk yarıda 5 gollü bir üstünlüğe taşıdı.





Konyaspor maçında ilk yarıdaki goller:





11' Edin Dzeko

32' Edin Dzeko

40' Edin Dzeko

42' Mert Müldür

44' Sebastian Szymanski

Eyüpspor maçında ilk yarıdaki goller:





5' Mason Greenwood (P)

7' Vedat Muriqi

21' Vedat Muriqi

38' Matteo Guendouzi

45+1' İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında gol yağmurunu sürdürürken Vedat Muriqi de kariyerinin en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.





Karşılaşmanın 7, 21 ve 47. dakikalarında fileleri havalandıran Muriqi, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kosovalı golcü böylece mücadelede 4 gole ulaştı.





Muriqi, bu performansıyla kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı. Kosovalı santrfor daha önce yalnızca 1 Haziran 2021'de oynanan hazırlık maçında San Marino karşısında 4 gol kaydetmişti.





i'nin resmi bir maçtaki son hat-trick'i ise 17 Ocak 2026'da Mallorca formasıyla Athletic Club karşısında geldi.

LaLiga'nın 20. haftasında Mallorca'nın Athletic Club'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede takımının üç golünü de Muriqi attı. Kosovalı forvet, 5, 42 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırdı.





FENERBAHÇE'DE 4 GOLLÜLER

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.





Sarı-lacivertli forma altında ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcular:





2024 - Cengiz Ünder: İstanbulspor

İstanbulspor 2026 - Vedat Muriqi: Eyüpspor

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından soluğu Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında aldı.





İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen ve yeniden Formula 1 takvimine girecek pistte deneme sürüşü yapan Brezilyalı pilot, programının ardından Chobani Stadyumu'na geçti.





Massa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.





Felipe Massa, Fenerbahçe x Eyüpspor karşılaşmasını takip etmek için Chobani Stadyumu'nda! 👀 pic.twitter.com/mVOAlYejmx



— Sporx (@sporx) September 20, 2026

İSTANBUL'UN KRALI İSTANBUL'DA





İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez zafere ulaşan Massa, bu başarılarıyla "İstanbul'un Kralı" olarak anılıyor.



İstanbul'da yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 45 yaşındaki pilot, TOSFED İstanbul Park'ın 2027'de Formula 1 takvimine dönmesini de değerlendirmişti.



FUTBOLCULARDAN KADIN TARAFTARLARA JEST



Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesinde ısınmaya çiçeklerle çıktı.



Futbolcular, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla tribünde olan kadın taraftarlara çiçek verdi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bugüne özel mesaj yayımlayarak, sarı-lacivertli kadın taraftarların gününü kutladı.



Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, bugüne özel olarak 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak karşılaşmada ağırladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesini Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarında izledi.



MARCO ASENSIO 28 GÜN SONRA KADRODA



Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.



22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.



Asensio, karşılaşmaya yedek başladı.



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK



Fenerbahçe, Eyüpspor mücadelesinde hafta içinde antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'den yararlanamadı.



Tedavisi devam eden Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic ve kaleci Tarık Çetin de teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.



TRİBÜNLER DOLDU



Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında tribünlerin tamamını doldurdu.



Sarı-lacivertliler, takımlarına ısınma bölümünden itibaren tezahüratta bulunurken futbolcuları da tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 3-0

38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0

45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-0

Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 5-0 önde bitirdi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Brown'ın pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Muric, yakın direğe yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0

55. dakikada sarı-lacivertli ekip 7. golü kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Muric'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 7-0

80. dakikada Fenerbahçe, 8 farklı üstünlük elde etti. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı bekletmeden Greenwood'a aktardı. İngiliz oyuncunun kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 8-0

Fenerbahçe, karşılaşmayı 8-0 kazandı.



Stat: Chobani

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar (Dk. 69 Oppong), Ake, Brown (Dk. 85 Levent Mercan), Kante (Dk. 46 İsmail Yüksek), Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Oğuz Aydın), Muric (Dk. 69 Lukaku)

Eyüpspor: Moldovan (Dk. 46 Emre Bilgin), Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 58 Yusuf Barası), Costa (Dk. 88 Hamza Akman), Raux Yao (Dk. 46 Taşkın İlter), Michalak, Abdullahi (Dk. 85 Sadia)

Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve 80 Greenwood, Dk. 7, 21, 47 ve 55 Muric, Dk. 38 Guendouzi, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 89 Lukaku (Fenerbahçe), Dk. 89 Anıl Yaşar (Eyüpspor)





























